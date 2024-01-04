Киев, 5 января, 2024, 01:41 — ИА Регнум. На Украине в ночь на 5 января взрывы были слышны в подконтрольном Киеву Красноармейске в ДНР. Об этом написало издание «Страна. ua».

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

Местные жители рассказали, что взрывы прогремели в районе города с украинским названием Покровск (бывший Красноармейск) в Донецкой области.

Как сообщало ИА Регнум, 5 января в небе над Республикой Крым и Краснодарским краем российские средства противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали 37 украинских беспилотников.

В небе над Белгородом и Белгородским районом средства противовоздушной обороны сбили десять воздушных целей. Информация о последствиях на земле уточняется. По предварительным данным, есть двое пострадавших.

На Украине поздним вечером 4 января сирены воздушной тревоги предупредили население об опасности с воздуха в восьми областях.