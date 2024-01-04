Белгород, 5 января, 2024, 01:32 — ИА Регнум. Ракетную опасность с неба в Белгороде отменили ночью 5 января.

Дмитрий Романенко Центральная площадь Белгорода

«Город Белгород! Отбой ракетной опасности», — написали в Telegram-канале власти города.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 4 января жителей Белгородской области предупредили об авиационной опасности со стороны киевских боевиков. Власти призвали население к соблюдению осторожности, не подходить к окнам и спрятаться по необходимости в укрытия.

Над Белгородом и Белгородским районом средства противовоздушной обороны сбили десять воздушных целей.

По информации губернатора региона Вячеслава Гладкова, есть двое пострадавших: у одного мужчины осколочное ранение предплечья, у второго — осколочное ранение голени.

В городе в результате взрыва снаряда рядом с многоквартирным домом выбиты окна в нескольких квартирах. Также повреждены более 30 автомобилей.

Крымчан призвали к спокойствию и предупредили об информационных вбросах со стороны Украины. Об этом заявил 5 января советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.