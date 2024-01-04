Москва, 5 января, 2024, 01:15 — ИА Регнум. Друг семьи Агафоновых Михаил Зубков рассказал о причинах внезапной смерти 3 января известного кавээнщика, худрука, шоумена 40-летнего Станислава Агафонова.

КВН Стас Агафонов

По словам Зубкова, на момент скоропостижной смерти Стас находился не в Москве, он на Новый год уехал отдыхать. По понятным причинам место отдыха Михаил называть не стал.

«Он не болел, ни на что не жаловался. Это случилось неожиданно. Ему стало вдруг плохо. Инфаркт миокарда», — сказал Зубков «Известиям».

Он добавил, что решается вопрос о доставке тела в Москву. И уже потом будет определена дата похорон Агафонова.

На официальной странице Международного союза КВН также написали, что их коллега скончался в результате инфаркта миокарда.

Также опубликован пост с информацией о сборе средств для поддержки семьи Станислава.

Вечером 3 января стало известно о смерти молодого талантливого автора, худрука многих команд КВН, актёра Станислава Агафонова, которого между собой называли «серым кардиналом КВН», сообщили друзья и коллеги.

Стас был большим другом Клуба весёлых и находчивых и отдавал этой игре всего себя. Почерк Агафонова, его стиль угадываются сразу и практически безошибочно, отметили коллеги по цеху.

Он работал с огромным количеством коллективов: «Байкал», «Урал», ИГУ, «Экскурсия по городу», «Союз», «Молодость», Сборная Цирка, «Театр уральского зрителя», «Морская академия» и, конечно же, его детищем была женская сборная «Раисы».

Станислав Агафонов в своём кругу был известен как «Агафон». Он и сам в соцсетях писал, что «моя фамилия стала моим именем».

Звезда КВН родом из Братска Иркутской области. Начинал творческую карьеру в Иркутске, дошёл до Высшей лиги в составе команды «Байкал», был чемпионом Высшей лиги КВН как основатель и худрук команды «Раисы», победителем «Comedy Баттл».

Агафонов работал в связке со многими юмористами, много писал сценариев, сценок и реприз. Даже успел попробовать себя в кино — снимался в сериале «По колено», где, по отзывам критиков, отлично вжился в роль, играя на площадке с известными актёрами кино.

Станислав Агафонов воспитывал с супругой, участницей команды КВН «Раисы» Анастасией Жуковой, двоих сыновей — Захара и Луку.