Киев, 5 января, 2024, 00:51 — ИА Регнум. Представитель командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат назвал зенитные ракеты «дефицитным товаром». Об этом написало украинское издание «Страна. ua».

Mil.ru Зенитные ракетные комплексы

Украинский боевик подтвердил, что «ракет в ПЗРК хватит всего на несколько массированных атак ВС РФ».

По заверению Игната, такая же ситуация была и «в прошлом году, и летом, и сейчас».

«Партнёры предоставляют Украине ракеты неотложной необходимости. Зенитные ракеты являются дефицитным товаром, как советские — к С-300 и «Бук-М1», так и западные», — сказал украинский военный.

Как сообщало ИА Регнум, боеприпасов мобильной киевской ПВО хватит на ещё несколько мощных российских атак, затем потребуется дополнительная помощь Запада. Об этом заявил командующий объединёнными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев, слова которого приводит Agence France-Presse (AFP).

Наев также заявил, что эффективность украинской ПВО якобы составила около 90%.

Ранее корреспондент Гуидо Шмидтке в эфире немецкого канала Welt заявлял, что украинская ПВО, включая западный зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Patriot, не смогла сбить ни одну крылатую ракету Х-32 во время массированных российских ударов из-за её неуязвимости и скорости.