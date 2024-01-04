Москва, 5 января, 2024, 00:26 — ИА Регнум. В дома Северо-Восточного административного округа Москвы снова стало поступать тепло, заявили 4 января в оперативном штабе.

Susanin.udm.ru Тепло

«Решена одна из первостепенных задач по энергоснабжению отключенных в результате возгорания на подстанции тепловых пунктов. Для повышения надежности теплоснабжения на тепловые пункты были направлены генераторы», — передало «РИА Новости» заявление оперштаба.

Отмечается, что тепло — и электроснабжение районов, в которых они были нарушены, поддерживают дизель-генераторные установки. В большинстве домов организовано переключение от резервной сети в автоматическом режиме. В нескольких зданиях подключение проводили вручную от дизель-генераторных установок.

В настоящее время специалисты проводят поквартирные обходы, налаживают и регулируют систему.

После возгорания подстанции в круглосуточном режиме ведутся восстановительные работы, задействованы все службы города.

Как сообщало ИА Регнум, 4 января в 05:44 мск спасатели получили сообщение о пожаре в Высоковольтном проезде, дом 1/39 на северо-востоке Москвы Прибыв на место, они установили, что произошло возгорание на трансформаторной подстанции.

После пожара на подстанции ряд зданий остались без электроснабжения. Московские власти создали оперативный штаб для полного восстановления электро− и теплоснабжения.

По данным синоптиков, в Москве ночь на 4 января стала самой холодной с начала зимы, температура опускалась до минус 27,1 градуса. Таких морозов в этот день в российской столице не было 42 года, сказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

В столичном Метеобюро сообщили, что в Московском регионе морозы продержатся всю первую неделю января.