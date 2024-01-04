Вашингтон, 4 января, 2024, 23:58 — ИА Регнум. Официальный представитель министерства обороны США Патрик Райдер заявил о ликвидации в Ираке двух высокопоставленных боевиков.

Иван Шилов ИА Регнум

«Я могу подтвердить, что 4 января примерно в 12:00 по иракскому времени (совпадает с московским. — Прим. ИА Регнум) силы США предприняли необходимые и пропорциональные действия против Муштака Джавада Казима аль-Джавари (Абу Таква), который является лидером «Харакат ан-Нуджаба», — сказал он журналистам.

Представитель Пентагона подчеркнул, что удар был нанесён в рамках самозащиты, пострадавших среди гражданских лиц нет.

По словам Райдера, Абу Таква активно участвовал в планировании и проведении атак против личного состава сил США. Вместе с ним погиб ещё один активист группировки, считающейся проиранским шиитским ополчением.

О деталях операции в Пентагоне умолчали.

Как сообщало ИА Регнум, 4 января в столице Ирака в результате удара беспилотника погиб один из командиров проиранского шиитского движения «Хезболла ан-Нуджабаа», более известный как Абу Таква, а также его сторонник.

Таква возглавлял 12-ю бригаду движения. В «Хезболла ан-Нуджабаа» подтвердили гибель командира и обвинили в произошедшем США. Целью атаки БПЛА стала штаб-квартира сил тылового обеспечения в Багдаде, сообщил информационный портал Shafaq News со ссылкой на источник в силах безопасности.