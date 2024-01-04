Брюссель, 4 января, 2024, 23:11 — ИА Регнум. Рост экономики России в 2023 году составил 2,7%, в 2024 году ожидается некоторое снижение. Такой прогноз озвучил на брифинге директор отдела экономического анализа и политики департамента по экономическим и социальным вопросам ООН Шантану Мукерджи.

По заключению эксперта, в текущем году экономический рост несколько замедлится — до 1,3%.

«Частично это произойдёт из-за высокого инфляционного давления, Центробанк весьма значительно поднял ставку», — пояснил Мукерджи.

Как сообщало ИА Регнум, валовый внутренний продукт оказался в 2023 году на 3,5% выше показателей 2022 года, сообщил 25 декабря президент Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета.

При этом значительную долю дохода принесли отрасли, не связанные с традиционными столпами российской экономики — нефтью и газом. Дополнительная выручка от работы ненефтегазового сектора по итогам года — более 3 трлн рублей. Такую оценку дал глава Минфина Антон Силуанов.