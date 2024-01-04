Вашингтон, 4 января, 2024, 22:59 — ИА Регнум. Украинским военным в ходе своих операций следует избегать жертв среди мирных граждан, заявил 4 января на брифинге официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер.

Иван Шилов ИА Регнум

«Мы всегда хотим, чтобы вовлечённые в конфликты страны соблюдали законы военного времени и международное право, делали всё возможное, чтобы минимизировать жертвы среди гражданского населения», — сказал он.

Миллер таким образом ответил на вопрос журналиста о призывах со стороны Вашингтона к Тель-Авиву о минимизации жертв среди мирных граждан во время операций в секторе Газа, при этом от Украины этого учитывать не требуют.

Как сообщало ИА Регнум, в конце декабря 2023 года на заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель России при организации Василий Небензя заявил, что погибших среди мирных жителей Украины удалось бы избежать, если бы украинские военные не использовали свою систему ПВО (противовоздушной обороны). До этого постпред Британии Барбара Вудворд обвинила российских военных в ударах по украинским гражданским объектам. Она добавила, что жертв среди мирного населения было бы больше, если бы не применение ПВО. Российский дипломат назвал эти слова британского коллеги циничными.

Небензя уточнил, что украинские зенитные ракеты промахиваются или сбиваются с курса, падая на жилые дома и гражданские объекты. Люди не погибали бы, если бы Украина не нарушала международного гуманитарного права, заключил он.