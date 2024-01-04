Кривой Рог, Украина, 4 января, 2024, 22:40 — ИА Регнум. В городе Кривой Рог Днепропетровской области прозвучал взрыв, сообщил 4 января украинский телеканал «Общественное».

Иван Шилов ИА Регнум

«В Кривом Роге слышны звуки взрыва», — говорится в Telegram-канале издания.

Других подробностей не приводится.

По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Днепропетровской области в 22:03 мск объявили воздушную тревогу.

Кроме того, сирены включили в Кировоградской и Николаевской областях.

Как передавало ИА Регнум, 4 января глава военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак подтвердил повреждение двух предприятий в Никопольском районе региона в результате взрывов. По его словам, были повреждены частное и промышленное предприятия, зацепило линии электропередачи и газопроводы.

На Украине 4 января взрывы также прогремели в Полтаве и Миргороде (Полтавская область). При этом воздушную тревогу в регионе не объявляли.

В этот же день сообщалось, что украинский город Кропивницкий (до 2016 года Кировоград) после взрывов остался без электроэнергии. Также в городе была обесточена железная дорога. В Минэнерго уточнили, что был повреждён объект ПАО «Кировоградоблэнерго».