Вашингтон, 4 января, 2024, 22:35 — ИА Регнум. Власти Соединённых Штатов намерены сделать силы противовоздушной обороны приоритетом при поставках военной помощи Украине. В этом заверил журналистов координатор стратегических коммуникаций в Совете нацбезопасности Джон Кирби.

Иван Шилов ИА Регнум

Военный чиновник сказал, что Белый дом «совершенно точно» будет отдавать приоритет поставкам средств ПВО, когда их удастся возобновить после выделения дополнительного финансирования.

«ПВО будет поставлена во главу списка оборонных возможностей для киевской армии» — пояснил Кирби.

Как сообщало ИА Регнум, Украине придётся очень тяжело без дополнительной помощи США. Так заявил на брифинге официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер.

У США больше нет средств для дальнейшей военной поддержки Украины, выделение новых пакетов помощи потребует одобрения со стороны Конгресса страны. Об этом заявил Джон Кирби.