Москва, 4 января, 2024, 22:29 — ИА Регнум. Советский и российский актёр театра и кино, заслуженный артист РСФСР Константин Желдин умер в возрасте 90 лет, сообщил 4 января ректор ГИТИСа Григорий Заславский.

ruskino.ru Актёр Константин Желдин

«Умер Константин Желдин, один из старейших актёров России, до последних дней выходивший на сцену театра ОКОЛО. А до этого много лет он прослужил в Театре на Таганке», — написал Заславский в своём Telegram-канале.

По его словам, Желдин недавно отметил 90-летний юбилей и был востребован в профессии.

Желдин родился в Москве 5 октября 1933 года. В 1961 году он окончил театральное училище имени Б. В. Щукина. В 1962–1963 годах работал в театре на Малой Бронной. В 1966–2000 годах он служил в Театре на Таганке. В 1991 году Желдин получил звание заслуженный артист РСФСР. С 2000 года его профессиональная деятельность была связана с театром «Около дома Станиславского».

Также Желдин активно снимался в кино, на его счету около 100 работ. Наибольшую известность актёру принесли роль Холтоффа в сериале «Семнадцать мгновений весны», бандита Штехеля в сериале «Ликвидация», главного оценщика Гохрана Пожамчи в первой части сериала «Исаев». Кроме того, он снялся в картинах: «Майор Вихрь», «Адъютант его превосходительства», «Доктор Тырса» и многих других.