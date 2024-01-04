Керчь, Крым, 4 января, 2024, 22:03 — ИА Регнум. Более 1,6 тыс. автомобилей с обеих сторон Крымского моста ожидают проезда после временной приостановки движения, сообщается 4 января в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.

Константин Михальчевский / РИА Новости

Уточняется, что в очереди со стороны Тамани находится 690 транспортных средств, в очереди со стороны Керчи — 920 автомобилей. Предположительное время ожидания начала движения — более трёх часов.

Как передавало ИА Регнум, движение на мосту было остановлено около 16:30 мск 4 января. В это время в Севастополе объявляли воздушную тревогу. Об открытии движения на Крымском мосту стало известно около 20:30 мск.

В Минобороны РФ позднее уточнили, что 4 января в Крыму силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили десять украинских ракет.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев отмечал, что атака ВСУ на Севастополь 4 января стала самой массированной за последнее время.