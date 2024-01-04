Вашингтон, 4 января, 2024, 21:54 — ИА Регнум. США будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется, но уровень этой поддержки в сравнении с 2022–2023 годами может снизиться, заявил 4 января представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер.

«Мы продолжим поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Это не означает, что мы собираемся продолжать поддерживать их на том же уровне военного финансирования, что в 2022 и 2023 годах», — сказал Миллер на брифинге Госдепа.

Ранее 4 января координатор стратегических коммуникаций совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что у администрации США больше нет средств для дальнейшей военной поддержки Украины, и выделение новых пакетов помощи потребует одобрения со стороны Конгресса страны.

Как сообщало ИА Регнум ранее, администрация США в декабре 2023 года не достигла договорённости с Конгрессом страны о выделении Украине 60 млрд долларов военной помощи. Представители Республиканской партии требовали увязки вопроса о выделении помощи Украине с решением проблемы защиты южной границы США, но в Белом доме на это не соглашались.

Также в декабре 2023 года Венгрия заблокировала выделение Киеву 50 млрд евро из бюджета ЕС в 2024–2027 годах. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отметил, что не видит смысла в выделении Украине многолетней помощи в условиях, когда неясно, что произойдёт с киевским режимом через три месяца.

Есть как минимум три фактора, способствующих снижению объёма помощи западных стран Украине, отмечал в беседе с ИА Регнум политолог, председатель крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения» Иван Мезюхо. Западные страны уже потратили на Украину огромные средства, финансирование Украины привело к внутриполитическому дисбалансу в этих государствах, и к тому же Запад уже понимает, что проиграл противостояние с Россией, считает эксперт.