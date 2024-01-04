Москва, 4 января, 2024, 22:06 — ИА Регнум. Режиссёр, сценарист Елена Демидова умерла в возрасте 59 лет, сообщила кинорежиссёр Марина Разбежкина на странице в соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ; принадлежит компания Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Михаил Почуев/ТАСС Режиссёр, сценарист Елена Демидова

«Сегодня утром умерла Лена Демидова, режиссёр-документалист, учитель», — написала она.

О причинах смерти коллеги Разбежкина не уточнила.

Елена Демидова окончила МВТУ им. Н. Э. Баумана по специальности «инженер», получила образование историка в Воронежском государственном университете, а также окончила киношколу по специальности «режиссёр».

Она являлась членом союза кинематографистов, членом Гильдии кинорежиссёров РФ и Гильдии неигрового кино. Сотрудничала с киностудией имени М. Горького, телеканалом «Культура», а также финским телеканалом YLE.

Среди работ Демидовой такие картины, как «Алиса из страны чудес», «Прикосновение ветра», «Саша, Лена и железный дракон».