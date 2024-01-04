Режиссёр-документалист Елена Демидова умерла на 60-м году жизни
Москва, 4 января, 2024, 22:06 — ИА Регнум. Режиссёр, сценарист Елена Демидова умерла в возрасте 59 лет, сообщила кинорежиссёр Марина Разбежкина на странице в соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ; принадлежит компания Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).
«Сегодня утром умерла Лена Демидова, режиссёр-документалист, учитель», — написала она.
О причинах смерти коллеги Разбежкина не уточнила.
Елена Демидова окончила МВТУ им. Н. Э. Баумана по специальности «инженер», получила образование историка в Воронежском государственном университете, а также окончила киношколу по специальности «режиссёр».
Она являлась членом союза кинематографистов, членом Гильдии кинорежиссёров РФ и Гильдии неигрового кино. Сотрудничала с киностудией имени М. Горького, телеканалом «Культура», а также финским телеканалом YLE.
Среди работ Демидовой такие картины, как «Алиса из страны чудес», «Прикосновение ветра», «Саша, Лена и железный дракон».