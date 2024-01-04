Москва, 4 января, 2024, 20:59 — ИА Регнум. Олег Романцев — лучший тренер в истории российского футбола, при этом, несмотря на свой статус и регалии, бывший наставник московского «Спартака» и национальной сборной никогда не позволял себе критиковать коллег, поскольку его профессиональные достоинства всегда «коррелировали» с человеческими, заявил 4 января бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Сёмин.

Владимир Песня / РИА Новости Российский тренер Олег Романцев

4 января Романцеву исполнилось 70 лет. Московский «Спартак» и сборная России по футболу поздравили своего бывшего наставника в социальных сетях.

«Он никогда не позволял себе критику в адрес коллег по цеху. Находясь на олимпе, он не подначивал специалистов, которые оказались внизу. Олег Иванович прекрасно чувствовал и внутрикомандную обстановку — отсюда часть его потрясающего успеха», — сказал Сёмин в интервью RT.

Бывший тренер «Локомотива» также заявил, что, если бы Романцев знал иностранные языки и поставил перед собой такую цель, он мог получить приглашение в один из ведущих футбольных клубов Европы.

Сёмин отметил, что результаты, которые показывали команды Романцева (в том числе «Спартак» — в Лиге чемпионов), и количество игроков, которые уехали из «Спартака» в ведущие европейские клубы, подтверждают, что именно Романцев является лучшим футбольным тренером в истории России.

Романцев возглавлял «Спартак» с 1989 по 2003 год (кроме сезона 1996 года). Под его руководством клуб восемь раз выиграл чемпионат России, четырежды — Кубок страны и один раз — чемпионат СССР. Сборную России Романцев возглавлял в 1994–1996 и 1998–2002 годах, под его руководством команда выходила в финальную часть Евро-1996 и чемпионата мира 2002 года.