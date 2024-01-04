Керчь, Крым, 4 января, 2024, 20:36 — ИА Регнум. Крымский мост открыт для проезда автомобилей, сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту и подходах к нему.

Константин Михальчевский /РИА Новости

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, движение на мосту было остановлено около 16:30 мск 4 января. В это время в Севастополе объявляли воздушную тревогу.

В Минобороны позднее сообщили, что 4 января в Крыму силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили десять украинских ракет.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев отмечал, что атака ВСУ на Севастополь 4 января стала самой массированной за последнее время.

Днём ранее, 3 января, почти тысяча автомобилей выстроилась в очередях перед Крымским мостом. Отмечалось, что в очереди со стороны Тамани находилось до 300 машин, ожидание составляло около часа, со стороны Керчи — до 700 автомобилей, время ожидания достигало двух часов.