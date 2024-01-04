Нижнекамск, Татарстан, 4 января, 2024, 20:12 — ИА Регнум. Нижнекамский «Нефтехимик» одержал победу над тольяттинской «Ладой» в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась в овертайме со счётом 4:3.

Официальный телеграм-канал Континентальной Хоккейной Лиги

В составе «Нефтехимика» шайбы забросили нападающие Александр Дергачёв, Дмитрий Соколов, Евгений Митякин и Жан-Себастьен Ди. Последний гол был забит за секунду до конца овертайма и принёс нижнекамской команде победу.

У «Лады» точными бросками отметились форварды Трой Джозефс и Андрей Алтыбармакян, оформивший дубль.

На сегодняшний день «Нефтехимик» занимает 10-е место в Восточной конференции, на счету команды 45 очков после 47 матчей. «Лада» идёт на четвёртом месте в Восточной конференции с 58 очками после 48 игр.

Как ранее сообщало ИА Регнум, нижегородское «Торпедо» одержало победу над пекинским «Куньлунь Ред Стар». Встреча завершилась в овертайме со счётом 3:2. Победный гол забил нападающий Максим Летунов.