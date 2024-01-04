Днепропетровск, Украина, 4 января, 2024, 20:04 — ИА Регнум. Два предприятия в Никопольском районе Днепропетровской области Украины получили повреждения в результате взрывов. Об этом 4 января сообщил глава военной администрации региона Сергей Лысак в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«Повреждены частное и промышленное предприятия. Зацепило линии электропередачи и газопроводы», — написал он.

При этом Лысак не стал уточнять, какие именно предприятия оказались повреждены.

Как передавало ИА Регнум, 4 января глава николаевской военной администрации Виталий Ким сообщил, что на объекте энергетической инфраструктуры в городе Очакове произошёл пожар. О каком именно энергообъекте инфраструктуры идёт речь, он не уточнил.

Ранее в этот же день сообщалось, что украинский город Кропивницкий (до 2016 года — Кировоград) после взрывов остался без электроэнергии. Кроме того, в городе была обесточена железная дорога. В результате взрыва был повреждён энергетический объект. В городе поврежден один из объектов НЭК «Укрэнерго». Кроме того, повреждения получил и объект ПАО «Кировоградоблэнерго».