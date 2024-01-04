Москва, 4 января, 2024, 19:35 — ИА Регнум. Ушёл из жизни советский актёр театра, кино и ТВ, клоун и артист пантомимы Юрий Медведев, сообщает портал «Кино-театр. ру».

Кадр из видео Клоун и артист пантомимы Юрий Медведев

Отмечается, что артист умер перед Новым годом, 28 декабря, в возрасте 82 лет.

Юрий Медведев родился 31 октября 1941 года, окончил отделение клоунады, речевых и музыкально-эксцентрических жанров Государственного училища циркового и эстрадного искусства, а также высшие режиссёрские курсы ГИТИС.

С 1964 по 1991 год с перерывом Медведев служил в московском Театре на Таганке. Кроме работы в театре он также снимался в кино, где его дебют состоялся в 1969 году.

Широкому зрителю он может быть известен по ролям в таких фильмах, как «Мистерия-Буфф», «Семейное счастье», «Единственная». За свою карьеру Медведев успел поработать с Владимиром Высоцким, Валерием Золотухиным, Еленой Прокловой, Юрием Каюровым и Маргаритой Тереховой.

В 1991-м Медведев с семьёй эмигрировал в США.