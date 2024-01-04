Калининград, 4 января, 2024, 19:17 — ИА Регнум. В Калининграде на реке Преголя затонуло прогулочное судно, людей на борту не было. Об этом 4 января сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.

МЧС России

«Проводится доследственная проверка по факту того, что 4 января в Калининграде на реке Преголя ушло под воду прогулочное судно «Нева», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на момент подтопления судно не эксплуатировалось, поэтому на борту никого не было.

Следователи проводят осмотр места происшествия и организовывают проверку. Сумма ущерба устанавливается.

Как сообщало ИА Регнум, 31 декабря в Таиланде скоростной катер с туристами из России столкнулся со скалами у одного из островов. На судне была семья из четырёх взрослых и трёх детей. Крушение произошло во время морской прогулки. Пострадали все отдыхающие, погибла пятилетняя девочка.