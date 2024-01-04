Белгород, 4 января, 2024, 18:47 — ИА Регнум. В Краснояружском районе Белгородской области в результате наезда экскаватора на мину пострадал рабочий. Об этом 4 января сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

ТАСС/EPA/PHILIPP GUELLAND

По предварительной информации, около села Демидовка экскаватор наехал на мину, в результате подрыва осколочные ранения лица и контузию получил рабочий, сообщил глава региона.

Он добавил, что пострадавший доставляется в городскую больницу №2 города Белгорода. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Как передавало ИА Регнум, 4 января Гладков заявил, что обнаруженные неразорвавшиеся снаряды ВСУ вывезены из Белгорода. 3 января Гладков информировал, что власти приняли решение эвакуировать 600 жителей домов на Красноармейской улице в связи с обнаружением неразорвавшегося снаряда. Он призвал горожан быть бдительными из-за возможного падения неразорвавшихся частей боеприпасов, а также сообщил, что все домовладения будут охраняться полицией, муниципальной стражей и силами самообороны.

По его словам, в пунктах временного размещения для жителей домов, рядом с которыми были обнаружены неразорвавшиеся снаряды, организовано горячее питание, а возле каждого подъезда дежурят бойцы самообороны, которые вместе с сотрудниками полиции будут охранять имущество до возвращения жителей в свои дома.

Глава региона отметил, что в ряде районов Белгородской области школьные каникулы продлены до 19 января, детские сады в этот период будут работать в режиме дежурных групп, а сессии в техникумах и вузах пройдут в дистанционном формате. Так, школьные каникулы продлены в Белгороде, Белгородском, Краснояружском, Борисовском, Волоконовском районах, Грайворонском, Шебекинском, Валуйском, Яковлевском городских округах и двух населённых пунктах в Корочанском районе — Мелихово и Дальняя Игуменка.