Москва, 4 января, 2024, 18:39 — ИА Регнум. Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин прокомментировал информацию о том, что Аргентина требует от Британии вернуть Фолклендские (Мальвинские) острова.

Julian Calder / Impact Photos/globallookpress

«Ошарашен информацией о предложении Аргентины к Британии начать переговоры о возвращении Фолклендских островов. Что это?» — написал Карасин в своём Telegram-канале.

Он напомнил, что в апреле 1982 года тогдашний премьер-министр Британии Маргарет Тэтчер направила флот для решения проблемы Фолклендов, а в июне Аргентина капитулировала и острова вернулись под британский флаг.

«Новый разворот любопытен. Ждём развития», — добавил он.

Как ранее сообщало ИА Регнум, аргентинское правительство во главе с президентом Хавьером Милеем призвало Британию вернуть Фолклендские острова, предложив провести переговоры по этому вопросу. В заявлении указано, что спустя 191 год после незаконной оккупации власти и народ Аргентины вновь подтверждают законные и неотъемлемые права на суверенитет над островами.

В ноябре 2023 года газета Express со ссылкой на официального представителя британского премьер-министра Риши Сунака написала, что план Милея по передаче стране Фолклендских островов невозможен.