Полтава, Украина, 4 января, 2024, 18:29 — ИА Регнум. В Полтаве и Миргороде (Полтавская область) прогремели взрывы, пишет украинское издание «Страна․ua».

Иван Шилов ИА Регнум

«В Миргороде и Полтаве слышали звуки взрывов, сообщили местные паблики (группы в соц. сетях)», — сказано в сообщении.

Воздушная тревога в области не объявлялась.

Как передавало ИА Регнум ранее, в этот же день сообщалось, что украинский город Кропивницкий (до 2016 года Кировоград) после взрывов остался без электроэнергии. Кроме того, в городе была обесточена железная дорога.

Отмечалось, что в результате взрыва был повреждён энергетический объект. В городе поврежден один из объектов НЭК «Укрэнерго», добавили в министерстве.

Кроме того, по данным Минэнерго, повреждения получил и объект ПАО «Кировоградоблэнерго».

Перед этим стало известно, что в Кропивницком Кировоградской области Украины в результате удара повреждено промышленное предприятие.

Ранее украинские СМИ писали о взрывах в этом городе. Согласно данным официального ресурса по оповещению населения, в регионе объявлена воздушная тревога.

О взрывах в Кировоградской области сообщалось и 2 января.