На Украине в Миргороде и Полтаве прогремели взрывы
«Страна․ua»: в Миргороде и Полтаве прогремели взрывы
Полтава, Украина, 4 января, 2024, 18:29 — ИА Регнум. В Полтаве и Миргороде (Полтавская область) прогремели взрывы, пишет украинское издание «Страна․ua».
«В Миргороде и Полтаве слышали звуки взрывов, сообщили местные паблики (группы в соц. сетях)», — сказано в сообщении.
Воздушная тревога в области не объявлялась.
Как передавало ИА Регнум ранее, в этот же день сообщалось, что украинский город Кропивницкий (до 2016 года Кировоград) после взрывов остался без электроэнергии. Кроме того, в городе была обесточена железная дорога.
Отмечалось, что в результате взрыва был повреждён энергетический объект. В городе поврежден один из объектов НЭК «Укрэнерго», добавили в министерстве.
Кроме того, по данным Минэнерго, повреждения получил и объект ПАО «Кировоградоблэнерго».
Перед этим стало известно, что в Кропивницком Кировоградской области Украины в результате удара повреждено промышленное предприятие.
Ранее украинские СМИ писали о взрывах в этом городе. Согласно данным официального ресурса по оповещению населения, в регионе объявлена воздушная тревога.
О взрывах в Кировоградской области сообщалось и 2 января.