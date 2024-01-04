Севастополь, 4 января, 2024, 18:18 — ИА Регнум. Воздушная тревога в Севастополе отменена, сообщил 4 января губернатор города Михаил Развожаев в своём Telegram-канале.

ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

«Отбой воздушной тревоги!» — написал он.

Как передавало ИА Регнум, воздушная тревога в Севастополе была объявлена около 16:40 мск 4 января. Развожаев уточнял, что ВС России отражают атаку ВСУ на город, и призвал жителей и гостей сохранять спокойствие, доверять только официальной информации, а также не снимать и не публиковать работу средств ПВО РФ.

Он отметил, что, по предварительным данным, в результате атаки ВСУ на Севастополь пострадал один человек.

Минобороны России, в свою очередь, информировало, что силы противовоздушной обороны уничтожили над Крымским полуостровом десять украинских ракет.