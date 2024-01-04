Екатеринбург, 4 января, 2024, 18:10 — ИА Регнум. Годовалую девочку нашли мёртвой под окнами многоэтажного дома в Екатеринбурге. Тело пролежало в сугробе несколько дней, сообщает 4 января региональный портал «E1.RU».

Алексей Майшев / РИА Новости

В убийстве девочки подозревают её 30-летнего отца, возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ. Предположительно, он выбросил ребёнка с пятого этажа в доме на улице Посадской, отмечают источники издания.

Родители ребёнка 30 декабря поссорились. Муж, который часто выпивал вместе с женой, а также принимал наркотики, в порыве ярости распахнул окно и бросил девочку вниз. Мать в тот же день сообщила о её исчезновении, она якобы не знала, что случилось с ребёнком.

На следующий день, пока шли поиски ребёнка, пара отмечала Новый год. Тело девочки нашли 3 января в сугробе возле подъезда.

В Следственном комитете пока не комментируют произошедшее.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре в городе Серове Свердловской области двухлетняя девочка, которую родители оставили со старшей сестрой, вышла из дома раздетой и упала в сугроб. Она получила сильное обморожение, но осталась жива. Через месяц её выписали из больницы.

В декабре в Серове женщина тайком родила ребёнка в бане и закопала его в сугробе. Младенца удалось спасти.