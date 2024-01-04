Париж, 4 января, 2024, 18:07 — ИА Регнум. Жители Европы не готовы умирать за киевский режим. Об этом 4 января заявил французский генерал Брюно Клермон в интервью журналу Valeurs Actuelles.

Известия/Тарас Петренко

«Американцы никогда не хотели победы Украины, а слабость европейцев обратно пропорциональна воинственности их заявлений. Ни один европеец не собирается умирать за Украину», — сказал Клермон.

По его словам, только поляки в действительности перешли на военную экономику, остальные только делают вид.

Он добавил, что с прошлой зимы помощь киевскому режиму со стороны западных стран значительно снизилась. Он также обратил внимание на значительное превосходство российской армии в части вооружений.

Как ранее сообщало ИА Регнум, немецкий генерал в отставке Роланд Катер высказал мнение, что 2024 год будет решающим в российско-украинском конфликте и покажет, удастся ли ВСУ перехватить инициативу.

В статье бывшего американского посла в НАТО Иво Даалдера, опубликованной изданием Politico, говорится о том, что Украина может потерпеть поражение уже в первой половине 2024 года из-за политических изменений в США и сокращения поддержки со стороны Вашингтона.