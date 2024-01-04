Украина внесла компанию Vici в список «международных спонсоров войны»
Украина признала производителя товаров из морепродуктов Vici «спонсором войны»
Киев, 4 января, 2024, 18:09 — ИА Регнум. Украина признала литовскую компанию — производителя товаров из морепродуктов Viciunai Group, чья продукция продаётся под брендом Vici, «международным спонсором войны». Об этом сказано на сайте Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК).
«НАПК внесло Viciunai Group в перечень международных спонсоров войны», — сообщили в агентстве.
В ведомстве подчеркнули: пока внесённые в их список компании, включая Vici, продолжают присутствовать на российском рынке, мировое сообщество получает «неправильный сигнал», что РФ остаётся частью международной экономики, а россияне видят, что «всё делают правильно».
Как передавало ИА Регнум, в начале ноября НАПК внесло швейцарскую компанию по производству продуктов питания Nestle в список «международных спонсоров войны» из-за того, что та продолжает работать в России. В ведомстве заявили, что компания получает в России около 2% от общей прибыли, но отказывается закрывать там свои производства. НАПК также обвинило швейцарскую компанию в том, что полки российских магазинов переполнены её продукцией, а также в ввозе в Россию технологического оборудования для развития бизнеса.
После этого, в декабре, авиакомпания «Скандинавские авиалинии» (SAS) убрала из бортового меню шоколадный напиток Nesquik из-за появления производящей его компании Nestle в украинском списке.
Перед этим в сентябре агентство внесло в список «международных спонсоров войны» компании PepsiCo и Mars за то, что те продолжили работать в России. В агентстве также обвинили их в пополнении российского бюджета.
Из-за отказа покидать Россию в списке «международных спонсоров войны» числятся такие мировые компании, как Unilever, Procter & Gamble, Leroy Merlin, Knauf, Fluxys, Metro AG, Mondelēz International, Xiaomi, Auchan, австрийская банковская группа Raiffeisen Bank International и другие.
Третьего октября Киев внёс в тот же список три ведущие китайские нефтяные компании CNOOC Group, Sinopec Group и China National Petroleum Corporation. Их обвинили в продолжении работы по реализации совместных проектов с Россией.