Киев, 4 января, 2024, 18:09 — ИА Регнум. Украина признала литовскую компанию — производителя товаров из морепродуктов Viciunai Group, чья продукция продаётся под брендом Vici, «международным спонсором войны». Об этом сказано на сайте Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК).

Кадр из видео «Viciunai Group»

«НАПК внесло Viciunai Group в перечень международных спонсоров войны», — сообщили в агентстве.

В ведомстве подчеркнули: пока внесённые в их список компании, включая Vici, продолжают присутствовать на российском рынке, мировое сообщество получает «неправильный сигнал», что РФ остаётся частью международной экономики, а россияне видят, что «всё делают правильно».

Как передавало ИА Регнум, в начале ноября НАПК внесло швейцарскую компанию по производству продуктов питания Nestle в список «международных спонсоров войны» из-за того, что та продолжает работать в России. В ведомстве заявили, что компания получает в России около 2% от общей прибыли, но отказывается закрывать там свои производства. НАПК также обвинило швейцарскую компанию в том, что полки российских магазинов переполнены её продукцией, а также в ввозе в Россию технологического оборудования для развития бизнеса.

После этого, в декабре, авиакомпания «Скандинавские авиалинии» (SAS) убрала из бортового меню шоколадный напиток Nesquik из-за появления производящей его компании Nestle в украинском списке.

Перед этим в сентябре агентство внесло в список «международных спонсоров войны» компании PepsiCo и Mars за то, что те продолжили работать в России. В агентстве также обвинили их в пополнении российского бюджета.

Из-за отказа покидать Россию в списке «международных спонсоров войны» числятся такие мировые компании, как Unilever, Procter & Gamble, Leroy Merlin, Knauf, Fluxys, Metro AG, Mondelēz International, Xiaomi, Auchan, австрийская банковская группа Raiffeisen Bank International и другие.

Третьего октября Киев внёс в тот же список три ведущие китайские нефтяные компании CNOOC Group, Sinopec Group и China National Petroleum Corporation. Их обвинили в продолжении работы по реализации совместных проектов с Россией.