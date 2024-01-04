Москва, 4 января, 2024, 17:52 — ИА Регнум. Московский футбольный клуб «Спартак» поздравил своего бывшего тренера Олега Романцева с 70-летним юбилеем. Соответствующее сообщение опубликовано 4 января в Telegram-канале команды.

Александр Демьянчук/ТАСС Олег Романцев

«Спартак» поздравляет с днём рождения самого титулованного тренера в истории клуба! В этот знаковый день мы желаем нашей легенде крепкого здоровья и долголетия. С юбилеем, Олег Иванович», — говорится в сообщении.

В клубе напомнили, что под руководством Романцева «Спартак» восемь раз выиграл чемпионат России, выиграл четыре Кубка страны, а также чемпионат СССР в качестве игрока и тренера.

Романцев возглавлял «Спартак» с 1989 по 2003 год с перерывом на сезон 1996 года.

Также Романцев был главным тренером сборной России в 1994–1996 и 1998–2002 годах. Под его руководством команда выходила в финальную часть Евро-1996 и ЧМ-2002.

«Легендарный тренер, имеющий наибольший процент побед среди всех специалистов, которые руководили сборной России. Поздравляем Олега Ивановича с юбилеем! Желаем крепкого здоровья, счастья и благополучия», — говорится в поздравлении сборной России.

Как сообщало ИА Регнум, в марте 2021 года Романцев перенёс инфаркт. Он был госпитализирован в одну из клиник Москвы, где ему провели операцию на сердце. Спустя неделю его выписали из больницы.