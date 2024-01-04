Севастополь, 4 января, 2024, 17:35 — ИА Регнум. Спасательная служба Севастополя не фиксирует повреждения инфраструктуры из-за атаки ВСУ. Об этом 4 января сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своём Telegram-канале.

Константин Михальчевский / РИА Новости

«Все службы приведены в состояние боевой готовности. Спасательная служба Севастополя на данный момент не фиксирует повреждения инфраструктуры», — написал Развожаев.

Он попросил жителей города сохранять спокойствие и доверять только официальной информации, а также не снимать и не выкладывать работу сил противовоздушной обороны.

Как ранее передавало ИА Регнум, 4 января Развожаев сообщил, что Вооружённые сил РФ отражают атаку ВСУ на Севастополь. Он отметил, что сбито несколько воздушных целей, все службы приведены в состояние боевой готовности.

Ранее, около 16:40 мск 4 января, Развожаев сообщил, что в Севастополе объявлена воздушная тревога. Морской и наземный транспорт временно прекращает движение, заявили, в свою очередь, в городской дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры.