Москва, 4 января, 2024, 17:48 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о приёме в гражданство России иностранцев, заключивших контракт о прохождении военной службы в Вооружённых силах России, и членов их семей. Текст документа опубликован на сайте правовой информации.

Константин Михальчевский / РИА Новости

Согласно указу, иностранцы, заключившие контракт с ВС РФ в период проведения специальной военной операции, смогут подать заявление о приёме в гражданство России.

«Установить, что с заявлением о приёме в гражданство Российской Федерации <…> вправе обратиться иностранные граждане, заключившие в период проведения специальной военной операции контракт о прохождении военной службы в Вооружённых силах Российской Федерации или воинских формированиях», — сказано в документе.

Подать заявление смогут иностранные граждане, уволенные в период СВО с военной службы в ВС России по состоянию здоровья, по достижении предельного возраста, по истечении срока контракта или в связи с прекращением действия военного положения.

Кроме того, право на получение гражданства России также будут иметь родственники указанных категорий иностранных граждан.

Указ об упрощённом порядке получения гражданства РФ

Новый указ отменяет силу президентского указа от 30 сентября 2022 года об упрощенном порядке предоставления российского гражданства иностранцам, поступившим на военную службу в ВС РФ по контракту.

Тогда, согласно документу, для упрощённого получения гражданства РФ иностранному гражданину или лицу без гражданства надо было не менее шести месяцев участвовать в боевых действиях, либо получить увечье или травму, не позволяющую продолжать военную службу.

С аналогичным заявлением имели право обратиться их супруги, дети или родители.

Другие послабления для иностранцев-контрактников

В июле 2023 года Госдума приняла поправку о праве иностранцев заключить контракт на пребывание в резерве без доступа к гостайне. Нижняя палата парламента поддержала поправку о праве военных запаса с высшими офицерскими званиями впервые заключить контракт на пребывание в резерве и о праве иностранцев заключать контракт на пребывание в резерве без доступа к гостайне. Как отмечали авторы нововведения, это позволит поступить в резерв гражданам, проживающим в Крыму, Севастополе и других российских субъектах, имеющим гражданство Украины, которое не прекращено по независящим от них причинам.

Кроме того, новая поправка дополняла закон новой статьей, устанавливающей случаи приостановления пребывания гражданина в резерве.

Решение проблемы с «наёмничеством»

По мнению депутата Госдумы Александра Хинштейна, новым указом проблема выдачи иностранным государствам ветеранов спецоперации за «наёмничество» будет решена.

До этого были отмечены случаи, когда иностранцы, которые имели двойное гражданство, но при этом отслужили в СВО, подверглись уголовному преследованию на своей родине. Так, карагандинский суд 29 ноября приговорил ветерана российской спецоперации, участника боёв за Артёмовск, казахстанского гражданина Алексея Шомполова к 6 годам и 8 месяцам лишения свободы.

Кроме того, в конце октября один из судов Ташкента приговорил гражданина Узбекистана Ильдара Хайрулина к пяти годам заключения за участие в военных действиях в 2014–2015 годах на стороне ДНР.

Мигранты и служба в ВС России

В июне 2023 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал увеличение числа желающих служить по контракту в российской армии. Он оценил это как исключительно положительный момент.

Несмотря на это, к концу 2023 года в Москве в отношении «натурализованных граждан» — людей, приехавших из-за рубежа и получивших российские паспорта, — возбудили 52 уголовных дела за уклонение от воинской службы.

В свою очередь, в августе прошлого года депутат от КПРФ Михаил Матвеев внёс в Госдуму законопроект, который предполагает лишение приобретённого гражданства РФ в случае, если человек не встал на воинский учёт.

По мнению первого замглавы фракции «Справедливой России» Дмитрия Гусева, нужно не лишать кого-то гражданства, если он не служил или отлынивал, а не давать гражданства без обязательства отслужить в армии.