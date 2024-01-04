Вашингтон, 4 января, 2024, 17:42 — ИА Регнум. Компания Microsoft добавит «клавишу искусственного интеллекта» Copilot в клавиатуру на своих персональных компьютерах на основе операционной системы Windows 11. Об этом сообщил корпоративный вице-президент и директор по маркетингу Юсуф Мехди в блоге компании.

ТАСС/ Andre M. Chang/ZUMA Press Wire)

«Сегодня мы рады сделать следующий значительный шаг вперёд и представить клавишу Copilot на персональных компьютерах с Windows 11», — отметил он.

Microsoft 365 Copilot — инструмент Windows, позволяющий внедрить функции работы с искусственным интеллектом в работу графических программ, таких как Word и Excel.

Директор по маркетингу добавил, что появление клавиши Copilot станет первым за 30 лет значительным изменением клавиатуры компьютеров с операционной системой Windows. Отмечается, что клавиша Copilot будет находиться рядом с клавишей Windows.

В компании верят, что появление клавиши позволит людям легче участвовать в трансформации искусственного интеллекта, заявил Мехди.

Как передавало ИА Регнум, российский научно-технический центр информационных технологий (НТЦ ИТ) «РОСА» представил отечественный смартфон «Р-ФОН», который назвали антишпионским. Смартфон работает на базе российской операционной системы (ОС) «РОСА Мобайл».

Генеральный директор агентства разведывательных технологий «Р-Техно» Роман Ромачёв отметил, что российский смартфон «Р-ФОН» создавался в первую очередь для госслужащих, которые имеют доступ к государственной тайне. Но и у простых граждан телефон будет пользоваться популярностью, добавил он.

Как отметил эксперт, в сложившихся условиях было необходимо появление полностью российского телефона. И его создавали в первую очередь для государственных служащих, для тех, кто имеет доступ к государственной тайне. Он отметил, что все современные телефоны сейчас работают на американских операционных системах (ОС) — Android и iOS. И полной конфиденциальности данных они предоставить не могут. Тем более что российской разведке удавалось выявить установленные в западных смартфонах шпионские программы. Данные с устройств российских граждан поступали разработчикам, а затем передавались американским спецслужбам.