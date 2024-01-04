Москва, 4 января, 2024, 17:14 — ИА Регнум. Образец заявления, которое служащие в Вооружённых силах РФ иностранцы должны будут предоставить для получения российского гражданства, опубликован 4 января на официальном интернет-портале правовой информации.

Известия/ Дмитрий Коротаев

Подающий такое заявление первым пунктом должен будет прописать свои мотивы, которые побудили его к получению гражданства РФ. Далее требуется указать данные о себе — дату рождения, пол, семейное положение, сведения о ближайших родственниках, уже имеющееся гражданство.

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Кроме того, заявитель должен указать причины, почему он вышел из гражданства СССР или России, если ранее оно у него было.

Также желающий вступить в гражданство должен будет рассказать о своей службе в ВС России, указать, привлекался ли к уголовной ответственности и преследуется ли органами иностранного государства.

Как сообщало ИА Регнум, 4 января президент РФ Владимир Путин подписал указ о приёме в гражданство России иностранцев, заключивших контракт о прохождении военной службы в Вооружённых силах России, и членов их семей. Согласно указу, иностранцы, заключившие контракт с ВС РФ в период проведения специальной военной операции, смогут подать заявление о приёме в гражданство России.

Также подать заявление смогут иностранные граждане, уволенные в период СВО с военной службы в ВС РФ по состоянию здоровья, по достижении предельного возраста, по истечении срока контракта или в связи с прекращением действия военного положения.

Право на получение гражданства России также будут иметь родственники указанных категорий иностранных граждан.