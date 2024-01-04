Москва, 4 января, 2024, 17:08 — ИА Регнум. Ведущая онлайн-платформа Chess.com (заблокирована в России в апреле 2022 года по требованию Генпрокуратуры) запретила российскому шахматисту Денису Хисматуллину участвовать в призовых турнирах после конфликта с поляком Яном-Кшиштофом Дудой на чемпионате мира в Самарканде.

Etery Kublashvili Денис Хисматуллин

Об этом говорится в заявлении Хисматуллина, опубликованном 4 января в Telegram-канале российского гроссмейстера Сергея Карякина.

«Началось бурное обсуждение в соцсетях, где стали вскрываться факты того, что я совместно с Сергеем Карякиным неоднократно посещал зону спецоперации с гуманитарными миссиями», — отметил Хисматуллин.

Он добавил, что поступок поляка вызвал «шквал восхищений».

«Что касается моего мнения относительно решения Дуды не подавать руку перед началом нашей партии, то я, конечно, с ним не согласен, но уважаю его право поступить таким образом, выражая несогласие с моей позицией и с моей деятельностью вне шахматной доски», — отметил российский шахматист.

Также он сообщил, что не собирается писать заявление в комиссию по этике FIDE с требованием дисквалификации Дуды.

Как передавало ИА Регнум, инцидент с участием Хисматуллина и Дуды произошёл 26 декабря перед партией первого тура чемпионата мира в Самарканде. Партия, в которой россиянин играл чёрными фигурами, завершилась вничью.

Карякин, который тренируется у Хисматуллина, ранее заявил, что FIDE должна наказать поляка Дуду за отказ от рукопожатия. Чешский хоккейный вратарь Доминик Гашек выразил Дуде поддержку.