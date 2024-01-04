Мелитополь, 4 января, 2024, 16:49 — ИА Регнум. В Мелитополе задержали 31-летнего гражданина Украины, готовившего теракт против представителя МВД России. Об этом 4 января сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Илья Наймушин / РИА Новости

«Гражданин из соображений неприязни к действующей российской власти и проведению специальной военной операции вступил в сговор с сотрудником Главного управления разведки Украины для совершения диверсионно-террористических актов на территории Мелитополя», — говорится в сообщении.

Отмечается, что задержанный проходил обучение минно-взрывному делу на полигоне ВСУ во временно подконтрольном киевскому режиму городе Запорожье.

В ведомстве добавили, что в ходе обыска у него были обнаружены и изъяты компоненты самодельного взрывного устройства, мощность которого составила около килограмма в тротиловом эквиваленте. В настоящее время задержанный ожидает суда.

Как сообщало ИА Регнум, 27 декабря в Самаре сотрудники ФСБ предотвратили теракт на Куйбышевской железной дороге. Подозреваемого задержали, в ходе обследования по адресу его проживания изъяты бутылки с зажигательной смесью, компьютерная техника и мобильные устройства для связи с координаторами. На допросе он признался, что планировал совершить теракт, и рассказал о причастности к террористической группировке.