Минск, 4 января, 2024, 16:33 — ИА Регнум. Министром экономики Белоруссии назначен Юрий Чеботарь, занимавший пост заместителя министра. Об этом белорусский президент Александр Лукашенко заявил на заседании по кадровым вопросам, сообщает 4 января его пресс-служба.

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Лукашенко, назначая 44-летнего Чеботаря министром, подчеркнул, что страна вступила в особый и очень непростой год, так как в 2025 году должны состояться очередные выборы. Это значит, что роль минэкономики должна быть более активной.

Он отметил, что не совсем удовлетворён работой министерства, и предупредил нового руководителя, что «никакого приукрашивания» быть не должно.

«Рано или поздно я это замечу. У меня достаточно для этого рычагов. Поэтому ни в коем случае не врать. Всё как есть», — сказал Лукашенко.

Белорусский президент добавил, что предоставление ему неточной информации повлечёт за собой неправильные управленческие решения.

Юрий Чеботарь окончил Белорусский государственный экономический университет и Академию управления. С 2011 по 2016 год руководил главным управлением промышленности, транспорта и связи минэкономики. В 2016 году его назначили заместителем министра, в 2020 году — первым заместителем.

Как сообщало ИА Регнум, Лукашенко 3 января утвердил поправки к законодательству, закрепляющие ряд гарантий для бывшего президента. Покинувшему пост главе государства и членам его семьи гарантируется неприкосновенность, пожизненная охрана и право на государственную недвижимость. Бывший президент также становится делегатом Всебелорусского народного собрания и пожизненным членом Совета Республики.