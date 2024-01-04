Кропивницкий, Украина, 4 января, 2024, 16:25 — ИА Регнум. На Украине город Кропивницкий (до 2016 года Кировоград) остался без электроэнергии, обесточена железная дорога. Об этом сообщили в Минэнерго Украины 4 января.

IMAGO/Bihlmayerfotografie/ТАСС

Отмечается, что в результате взрыва был повреждён энергетический объект. В городе поврежден один из объектов НЭК «Укрэнерго», добавили в министерстве.

«Обесточены воздушные линии. Без напряжения остались бытовые потребители и железная дорога. В настоящее время энергетики работают над восстановлением электроснабжения. Ситуация контролируется», — сообщили в украинском ведомстве.

Кроме того, по данным Минэнерго, повреждения получил и объект ПАО «Кировоградоблэнерго».

Как передавало ИА Регнум, в этот же день сообщалось, что в Кропивницком Кировоградской области Украины в результате удара повреждено промышленное предприятие.

Ранее украинские СМИ писали о взрывах в этом городе. Согласно данным официального ресурса по оповещению населения, в регионе объявлена воздушная тревога.

О взрывах в Кировоградской области сообщалось и 2 января.