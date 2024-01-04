Белгород, 4 января, 2024, 16:20 — ИА Регнум. Обнаруженные неразорвавшиеся снаряды ВСУ вывезены из Белгорода, сообщил 4 января губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

Кадр из видео

«Взрывоопасные предметы с территории жилого сектора вывезены. Людей начинаем постепенно возвращать в их дома и квартиры», — написал он.

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Как передавало ИА Регнум, 3 января Гладков информировал, что власти приняли решение эвакуировать 600 жителей домов на Красноармейской улице в связи с обнаружением неразорвавшегося снаряда. Он призвал горожан быть бдительными из-за возможного падения неразорвавшихся частей боеприпасов, а также сообщил, что все домовладения будут охраняться полицией, муниципальной стражей и силами самообороны.

По его словам, в пунктах временного размещения для жителей домов, рядом с которыми были обнаружены неразорвавшиеся снаряды, организовано горячее питание, а возле каждого подъезда дежурят бойцы самообороны, которые вместе с сотрудниками полиции будут охранять имущество до возвращения жителей в свои дома.