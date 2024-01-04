Лондон, 4 января, 2024, 16:36 — ИА Регнум. Вооружённые силы России 2 января нанесли ракетные удары по оборонно-промышленным объектам Украины, написали авторы статьи британской газеты The Telegraph.

Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

«Согласно заявлениям министерства обороны Великобритании, удары Москвы, около 100 высокоскоростных снарядов на Киев и Харьков во вторник, вероятно, были нацелены на украинские объекты производства беспилотников и ракет», — отметили журналисты.

В статье указывается, что целью ударов было подавление и ослабление военно-промышленного потенциала Украины.

Удары ВС России по объектам ОПК Украины 2 января

В Киеве ночью 2 января на фоне воздушной тревоги раздались взрывы. По данным киевской городской военной администрации, в городе работала система ПВО. Мэр Киева Виталий Кличко уточнил, что в Деснянском районе горел обломок беспилотника на открытой местности. В нескольких районах Киева после взрывов пропало электричество. По словам Кличко, после взрывов в некоторых районах Киева вспыхнули пожары.

О взрывах сообщили также в Кировоградской области Украины в Кропивницком (до переименования в 2016 году назывался Кировоград). Взрывы прогремели в Винницкой области на западе Украины. Также сообщалось о взрывах в Харькове.

В этот же день официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков проинформировал, что Вооружённые силы России нанесли удар по предприятиям ВПК Украины, выполнявшим заказы по производству ракет, беспилотников, а также ремонту вооружения в Киеве и пригородах.

Он рассказал, что удар был нанесён также и по местам хранения ракет, боеприпасов и авиационных средств поражения, которые были поставлены киевскому режиму западными странами. Конашенков уточнил, что групповой удар был нанесён высокоточным оружием большой дальности и беспилотными летательными аппаратами. Цель удара достигнута, все объекты поражены, заявил официальный представитель Минобороны.

Позднее стало известно, что в результате высокоточных ударов была повреждена фабрика по пошиву одежды для военных, пострадали производственные мощности и складские помещения.

Разные оценки

Обозреватель Myśl Polska Кшиштоф Подгурский написал, что российская армия нанесла удар именно по военным объектам Киева. Несмотря на массовое сосредоточение средств ПВО и ведущих технологий НАТО, силы российской авиации эффективно поразили объекты ВСУ, добавил он.

В свою очередь, американский портал Business Insider написал, что целью российских ударов по Украине может быть истощение запасов ракет для зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot.

Отмечалось, что без защиты американского ЗРК российские силы смогут нанести киевскому режиму ещё больше ущерба, а из-за сокращения поддержки США украинским войскам будет сложнее восполнять запасы снарядов для систем ПВО.

При этом представитель немецкого правительства Штеффен Хебештрайт назвал авиаудары ВС России по военной инфраструктуре Украины «военным преступлением», в то время как удары киевского режима по центру Белгорода 30 декабря, в результате которых погибли 25 мирных жителей, он «никогда не комментировал и не будет комментировать и сейчас».

Россия продолжит наносить высокоточные удары по Украине

Президент России Владимир Путин, комментируя теракт киевского режима в Белгороде, заявил, что этот удар по мирному городу не останется безнаказанным. Наносить по примеру ВСУ удары по площадям ВС РФ не будут и продолжат уничтожение военных объектов противника, сказал глава государства.

В Минобороны сообщали о поражении целого ряда военных объектов ВСУ, украинские СМИ информировали о десятках взрывов в Киеве и Харькове. В частности, 31 декабря объявили, что в ответ на обстрел Белгорода со стороны ВСУ российские военные поразили центр принятия решений и военные объекты в Харькове, использовавшиеся киевским режимом. Высокоточным ракетным ударом по бывшему гостиничному комплексу «Харьков Палас» уничтожены представители Главного разведывательного управления и ВСУ, принимавшие участие в планировании и исполнении теракта в Белгороде, отметили в ведомстве.

Также ВС РФ нанесли удары высокоточными ракетами по зданию СБУ в Харьковской области и пункту временной дислокации националистического формирования «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и уничтожили представителей руководящего состава СБУ, иностранных наёмников и боевиков подразделения «Кракен» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), непосредственно осуществлявших подготовку диверсий на российской территории, рассказали 31 декабря в Минобороны.

Ответ на теракт Киева должен состоять в новых ракетных ударах по военным и инфраструктурным объектам киевского режима, а также в поражении зданий военно-политических структур Украины, отмечал обозреватель ИА Регнум, политолог Геворг Мирзаян. Атака на Белгород еще раз доказала, что без демонтажа нынешнего киевского режима жить в безопасности Россия не сможет, отмечал также эксперт.

Кроме того, глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что Россия ответит на каждую атаку ударами возмездия.