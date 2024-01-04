Хельсинки, 4 января, 2024, 15:52 — ИА Регнум. Финские метеорологи зафиксировали температурный рекорд этой зимы — мороз в 42,5 градуса по Цельсию. Сообщение об этом опубликовано 4 января в соцсети X.

KIMMO BRANDT / EPA/TASS

«В аэропорту Энонтекиё температура уже опустилась до минус 42,5 градуса, что является самой низкой температурой этой зимой», — говорится в сообщении метеорологического института Финляндии.

В 06:30 утра по местному времени в Энонтекиё в Лапландии зафиксировали предыдущий рекорд — минус 42,1 градуса.

Из-за морозов в Финляндии третий день подряд задерживаются поезда, некоторые маршруты отменены, сообщает государственный железнодорожный перевозчик VR. В управлении транспорта Хельсинки предупредили о проблемах с автобусным и трамвайным сообщением.

По данным метеорологов, с начала столетия морозы сильнее 42 градусов были в Финляндии всего три раза: в феврале 2001 года, в январе 2006 года и в феврале 2012 года. Такую температуру фиксировали в Лапландии и в центральной части страны.

Как сообщало ИА Регнум, ночь на 3 января стала самой холодной в Швеции за последние 25 лет. На метеостанции Квиккйокк-Орренярка термометр показал 43,6 градуса ниже нуля.