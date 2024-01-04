Красноярск, 4 января, 2024, 15:51 — ИА Регнум. Баскетболист команды «Барнаул» Антон Петухов, об исчезновении которого стало известно 3 января, упал с Октябрьского моста в Енисей, сообщается в группе «Поиск пропавших детей» им. Оксаны Василишиной в соцсети «ВКонтакте» со ссылкой на данные краевого МВД.

«При проведении комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска ОП №10 МУ МВД России «Красноярское» по видеозаписям было установлено, что разыскиваемый молодой человек упал в реку Енисей с Октябрьского моста», — сказано в публикации.

Как передавало ИА Регнум, пресс-служба баскетбольного клуба «Барнаул» сообщила накануне об исчезновении Петухова. Он в ночь с 30 на 31 декабря около 03:30 по местному времени вышел из дома и перестал выходить на связь.

В региональном главке МВД подтвердили факт пропажи спортсмена, сообщив, что в его поисках задействованы полицейские и волонтёры. По информации правоохранительных органов, спортсмен направлялся на остров Татышев в Красноярске — популярное место отдыха и занятий спортом среди горожан.

Антону Петухову 20 лет. С 2020 по 2023 год он выступал за московский «ЦСКА-Юниор», в составе которого стал победителем Единой молодежной лиги ВТБ. Летом 2023 года баскетболист перешёл в «Барнаул».