Белгород, 4 января, 2024, 15:38 — ИА Регнум. Из Белгорода начали вывозить ранее обнаруженные неразорвавшиеся снаряды, жители соседних зданий смогут вернуться в свои дома, как только это будет безопасно, сообщил 4 января губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Администрация Белгородской области

«Взрывотехники Министерства обороны РФ приняли решение обезвреживать три неразорвавшихся боеприпаса, найденных вчера на Красноармейской (улице. — Прим. ред.) в Белгороде и в микрорайоне Улитка Белгородского района, на полигоне», — написал Гладков в своём Telegram-канале.

Колонны уже начали вывозить снаряды, часть городских улиц будет временно перекрыта, на них выставлены патрули, добавил губернатор.

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Ранее Гладков сообщал, что в пунктах временного размещения для жителей домов, рядом с которыми были обнаружены неразорвавшиеся снаряды, организовано горячее питание, а возле каждого подъезда дежурят бойцы самообороны, которые вместе с сотрудниками полиции будут охранять имущество до возвращения жителей в свои дома.

Губернатор заявил 3 января, что власти приняли решение эвакуировать 600 жителей домов на Красноармейской улице в связи с обнаружением неразорвавшегося снаряда. Он призвал горожан быть бдительными из-за возможного падения неразорвавшихся частей боеприпасов, а также сообщил, что все домовладения будут охраняться полицией, муниципальной стражей и силами самообороны.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 30 декабря ВСУ нанесли ракетный удар по жилым кварталам в центре Белгорода. Погибли 25 человек, в том числе пятеро детей, более 100 человек пострадали. Повреждения получили 450 квартир и 12 частных домов. Президент России Владимир Путин 1 января назвал атаку на Белгород со стороны ВСУ терактом и заявил, что этот теракт не останется безнаказанным. В Минобороны в период с 31 декабря по 3 января сообщали о поражении целого ряда военных объектов ВСУ, а украинские СМИ информировали о десятках взрывов в Киеве и Харькове.