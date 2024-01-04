Москва, 4 января, 2024, 15:18 — ИА Регнум. Несовершеннолетняя мать, сознавшаяся в умышленном утоплении годовалой дочери в ванной, помещена под стражу по решению Черёмушкинского районного суда Москвы. Об этом сообщает 4 января столичный главк Следственного комитета в Telegram-канале.

Официальный канал прокуратуры г. Москвы

Молодой женщине предъявили обвинение в убийстве малолетнего (ч. 2 ст. 105 УК РФ). Она признала свою вину.

«В рамках предварительного следствия ей будет назначена и проведена психолого-психиатрическая судебная экспертиза», — отметили в СК.

Тело девочки 2022 года рождения, как сообщало ИА Регнум, нашли на балконе квартиры в доме в проезде Карамзина после того, как знакомый семьи сообщил о смерти ребёнка в правоохранительные органы. Бабушка младенца сначала рассказала, что девочка случайно захлебнулась во время купания. Но мать на допросе призналась, что насильно удерживала девочку под водой.

«Обвиняемая показала, что разозлилась на дочь из-за того, что она плакала», — говорится в сообщении прокуратуры Москвы.

Убийство ребёнка было совершено вечером 31 декабря. Мать держала голову младенца под водой около минуты. Она перенесла мёртвую дочь сначала в комнату на кровать, а потом переложила её в коляску и вывезла на балкон, добавили в ведомстве.

У 17-летней женщины есть ещё один малолетний ребенок. Расследование произошедшего продолжается.