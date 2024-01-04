Москва, 4 января, 2024, 15:00 — ИА Регнум. Басманный суд Москвы продлил до апреля срок ареста Александру Пермякову, который обвиняется в покушении на писателя Захара Прилепина, сообщила 4 января пресс-служба суда.

Станислав Красильников/ТАСС TASS Александр Пермяков

«Суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей Пермякову и продлил срок его содержания в СИЗО на три месяца», — заявили ТАСС в суде.

Предыдущий срок ареста обвиняемого истекал 6 января.

Как сообщало ИА Регнум, 6 мая 2023 года машину, в которой находился Захар Прилепин, взорвали под Нижним Новгородом. Он получил тяжелейшие ранения, а его водитель и охранник Александр Шубин погиб на месте.

Прилепин после покушения признался, что не слышал ни взрыва, ни хлопка. Он добавил, что очнулся и понял, что машина перевёрнута.

Секретарь Совбеза России Николай Патрушев сообщал, что убийства Дарьи Дугиной, Владлена Татарского, покушение на Захара Прилепина координировали США.