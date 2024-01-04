Киев, 4 января, 2024, 14:51 — ИА Регнум. Около 9 тысяч уголовных дел заведено на Украине по признакам уклонения от призыва по мобилизации, 2,6 тысячи таких дел уже переданы в суд. Об этом сообщил глава МВД Украины Игорь Клименко в эфире украинского ТВ.

Иван Шилов ИА Регнум

«Первоначально протокол о нарушении регистрации уклонистом должен составить представитель ТЦК (территориальный центр комплектования — аналог военкоматов на Украине. — Прим. ред.), и только потом, когда этот уклоняющийся пытается сменить место жительства, уклоняется от мобилизации в ВСУ, то ТЦК информирует Нацполицию и полиция расследует такие факты в рамках уголовного производства», — объяснил глава МВД Украины.

Клименко отметил, что дела возбуждены по статье 336 Уголовного кодекса Украины — уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации, на особый период, на военную службу путём призыва лиц из числа резервистов в особый период. Согласно украинскому законодательству, уклонистам грозит до пяти лет лишения свободы.

Как передавало ИА Регнум, в своём новогоднем обращении к жителям Украины глава киевского режима Владимир Зеленский призвал население сделать выбор между статусом беженца и исполнением долга перед Киевом. Рано или поздно это предстоит сделать, сказал он.

В декабре 2023 года Зеленский заявил, что командование ВСУ просит дополнительно призвать в ряды армии полмиллиона человек. 25 декабря в Верховную раду Украины внесли новый законопроект о мобилизации. Власти страны намерены снизить планку возраста для мобилизации с 27 до 25 лет, отменить отсрочку для инвалидов третьей группы и лишить уклонистов права на предоставление госуслуг, в том числе на оформление документов. Ранее власти Украины уже расширили список категорий граждан, подлежащих призыву в ВСУ.

Также украинские СМИ регулярно сообщают о рейдах военкомов на улицах, в ресторанах, спортзалах, гостиницах, санаториях и других учреждениях.

До этого, 2 января, в ВСУ впервые официально подтвердили, что на установленных в Киевской области блокпостах намерены искать уклоняющихся от призыва в ВСУ. Прежде эти меры объясняли «проверкой документов».

Глава украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко в декабре 2023 года в свою очередь призвала не снижать призывной возраст, а отправить на фронт половину сотрудников силовых служб страны.

Кроме того, в Одессе и Одесской области начали рассылать смс-сообщения с призывом вступать в ряды Вооружённых сил Украины. В сообщении говорится, что к ВСУ необходимо присоединиться «для защиты страны».

В свою очередь 1 января Зеленский в интервью изданию The Economist заявил, что украинцы сконцентрировались на внутренних проблемах страны в ущерб контрнаступлению Вооружённых сил Украины (ВСУ). Кроме того, глава киевского режима отметил, что мобилизация не находит широкой поддержки на Украине, несмотря на то, что она является единственным способом защитить государство.