Москва, 4 января, 2024, 14:46 — ИА Регнум. ВС России нанесли поражение технике и личному составу Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Об этом 4 января проинформировал официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Известия/Алексей Рамм

«На купянском направлении активными действиями подразделений Западной группировки войск и огнём артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 14-й, 21-й, 43-й, 92-й и 115-й механизированных бригад ВСУ, а также 117-й бригады территориальной обороны в районах населённых пунктов Новоегоровка, Ивановка и Берестовое Харьковской области. Уничтожено до 100 военнослужащих, две боевые машины пехоты, три автомобиля, а также боевая машина РСЗО «Ольха» и три боевые машины РСЗО Vampire чешского производства», — сообщили в министерстве.

Днём ранее Конашенков сообщил, что на купянском направлении Вооружённые силы России отразили атаку штурмовой группы ВСУ в районе Синьковки.

Он отметил, что на данном направлении подразделения Западной группировки войск и артиллерия отразили атаку штурмовой группы 115-й механизированной бригады ВСУ около населённого пункта Синьковка Харьковской области.

Помимо этого, было нанесено поражение живой силе ВСУ около населённых пунктов Ивановка и Синьковка Харьковской области, уточнил официальный представитель Минобороны РФ.

Конашенков добавил, что было ликвидировано более 35 военнослужащих ВСУ, уничтожены три автомобиля, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства.

Как передавало ИА Регнум, 3 января в Министерстве обороны также сообщили, что Вооружённые силы России в течение минувших суток поразили в Харькове пункты дислокации иностранных наёмников и бойцов националистического формирования.

Кроме того, 3 января в военном ведомстве рассказали, что ВС России на южнодонецком направлении отразили три атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) в районе населённого пункта Приютное. Потери противника составили до 115 военных. В министерстве тогда добавили, что суточные потери ВСУ составили до 115 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».