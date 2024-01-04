Москва, 4 января, 2024, 14:42 — ИА Регнум. Общие потери ВСУ на донецком направлении за минувшие сутки составили до 190 военнослужащих, сообщили 4 января в Министерстве обороны РФ.

Иван Шилов ИА Регнум

«На донецком направлении подразделения Южной группировки войск слаженными действиями во взаимодействии с оперативно-тактической авиацией и артиллерией нанесли поражение живой силе и технике 10-й горно-штурмовой, 3-й штурмовой, 42-й механизированной бригад ВСУ, а также 112-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Спорное, Богдановка, Красное, Клещеевка и Андреевка Донецкой Народной Республики», — рассказал на брифинге Минобороны официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Также российские войска в минувшие сутки уничтожили на этом направлении две боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины, 12 автомобилей, гаубицу М777 и самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin американского производства, отметил Конашенков.

Днём ранее, 3 января, в Минобороны сообщали, что потери ВСУ на донецком направлении составили за сутки более 310 военнослужащих. Также были уничтожены танк, две боевые машины пехоты Bradley производства США, три боевые бронированные машины, девять автомобилей, самоходная артиллерийская установка «Мста-Б», гаубица Д-30, орудие Д-20 и станция радиоэлектронной борьбы.

4 января в ведомстве также рассказали об уничтожении склада с боеприпасами в Харьковской области. Потери противника на купянском направлении за минувшие сутки составили до 100 военнослужащих, на краснолиманском направлении — до 120 военнослужащих, на южнодонецком — до 170.