Москва, 4 января, 2024, 14:40 — ИА Регнум. Вооружённые силы России уничтожили за сутки на краснолиманском направлении до 120 военных ВСУ, сообщил 4 января официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Алексей Коновалов/ТАСС

По его словам, на указанном направлении подразделения группировки «Центр» при поддержке артиллерии нанесли поражение скоплениям военнослужащих 100-й бригады территориальной обороны и 5-й бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Червоная Диброва Луганской Народной Республики и Серебрянского лесничества.

«Потери противника составили до 120 военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины и два автомобиля», — сказал он на брифинге.

Как сообщало ИА Регнум, Украина в ходе неудачного контрнаступления ВСУ несёт тяжёлые потери, её резервы в значительной степени растрачены из-за попыток предъявить Западу результаты наступления, заявил 19 декабря в ходе заседания коллегии Минобороны президент Владимир Путин. Инициативой в зоне СВО владеет армия России, сказал он.

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии ведомства также сообщил, что потери ВСУ с начала специальной военной операции составили более 383 тыс. военнослужащих.