Москва, 4 января, 2024, 14:39 — ИА Регнум. Украинские войска за сутки потеряли до 170 бойцов на южнодонецком направлении. Об этом официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил 4 января на брифинге.

Станислав Красильников/ТАСС

По данным ведомства, подразделения российской группировки войск «Восток» при поддержке авиации и огня артиллерии поразили живую силу и технику 46-й аэромобильной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 127-й и 128-й бригад теробороны. Бои шли у сёл Георгиевка, Старомайорское и Новомихайловка в ДНР, а также у села Приютного в Запорожской области.

ВСУ потеряли до 170 бойцов убитыми и ранеными, а также три боевые бронированные машины и семь пикапов. Итогом контрбатарейной борьбы стало поражение САУ «Гвоздика», гаубицы Д-30 и противотанковой пушки «Рапира», добавил Конашенков.

Накануне представитель Минобороны проинформировал, что войска России за сутки отразили три атаки противника на южнодонецком направлении в районе населённого пункта Приютное. Потери ВСУ составили до 115 бойцов.