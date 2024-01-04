Москва, 4 января, 2024, 14:39 — ИА Регнум. Вооружённые силы РФ уничтожили на купянском направлении боевую машину реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ольха» и три боевые машины РСЗО Vampire. Об этом 4 января сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Павел Лисицын /РИА Новости

«Уничтожено до 100 военнослужащих, две боевые машины пехоты, три автомобиля, а также боевая машина РСЗО «Ольха» и три боевые машины РСЗО Vampire чешского производства», — сказал Конашенков.

Он отметил, что подразделения Западной группировки войск нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 21-й, 43-й, 92-й и 115-й механизированных бригад ВСУ, а также 117-й бригады теробороны в районах Берестового, Ивановки и Новоегоровки Харьковской области.

Как сообщало ИА Регнум, ВСУ атаковали центр Белгорода с помощью ракет «Ольха» с кассетной начинкой и снарядов системы Vampire вечером 30 декабря. В результате погибли 25 человек, в том числе пятеро детей, более 100 человек пострадали.

Президент России Владимир Путин заявил, что обстрел ВСУ центра Белгорода является терактом. Он подчеркнул, что это целенаправленный удар по гражданскому населению.

В ответ на теракт в Белгороде 31 декабря Минобороны РФ нанесло удар по ВСУ. В ведомстве заявили, что среди прочих военных объектов российские военные поразили филиал национального центра управления космическими средствами украинской армии в Хмельницкой области.