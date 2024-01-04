Вашингтон, 4 января, 2024, 14:35 — ИА Регнум. Российская армия планирует разгромить ВСУ во время серии локальных наступлений с помощью превосходства в силе. Об этом написал американский журнал The National Interest.

Александр Полегенько/ТАСС

«Сейчас Россия стремится сокрушить Украину серией локальных наступлений, бросая в бой свои превосходящие силы, запасы танков, беспилотников и артиллерии», — говорится в статье.

Кроме того, по данным издания, Вооружённые силы РФ наращивают запасы вооружений для боевых действий в течение 2024 года. При этом киевскому режиму требуется дополнительная помощь для удержаний рубежей уже этой зимой.

Также отмечается, что Киев так и не получил от Запада достаточного количества бронетехники для бронетанкового удара.

Как сообщало ИА Регнум, бывший американский посол в НАТО Иво Даалдер заявил, что Украина может потерпеть поражение уже в первой половине 2024 года из-за политических изменений в США и сокращения поддержки со стороны Вашингтона.

Советник аналитического центра при правительстве Украины Николай Белесков признал, что ВСУ идут к поражению. По его словам, недостаточные поставки вооружения и боеприпасов киевской армии от западных союзников привели украинскую армию к провалу.

В декабре 2023 года бывший депутат Верховной рады Игорь Лапин заявил о превосходстве российской армии над ВСУ по всем позициям. Он отметил, что РФ обладает тысячами танков, у украинских войск их около ста и те предоставлены Западом. Также Россия имеет сотни боевых самолётов, а на Украине мечтают получить хотя бы 50. У ВСУ нет возможности справляться с российскими дронами из-за отсутствия необходимых средств радиоэлектронной борьбы, посетовал экс-депутат.